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12 мая 2017
14:22  12 мая 2017 1

КНДР требует от Америки извинений за попытку покушения на Ким Чен Ына

Северная Корея, КНДР, Евровидение, кндр, пхеньян, северная корея, северокорейские солдаты, военный парад в пхеньяне, ким чен ир
Передающийся по наследству культ личности очень не нравится ЦРУФото: depositphotos.com © URA.RU

Посол Северной Кореи в России Ким Хен Чжун заявил, что США и Южная Корея должны принести извинения и наказать виновных в попытке покушения на лидера КНДР.

«Мы разыщем, где бы они ни находились на этой планете, организаторов нынешнего крупнейшего террористического акта южнокорейской разведывательной службы и американского ЦРУ и обязательно уничтожим нашей антитеррористической деятельностью», — передает слова посла РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что ЦРУ совместно с Южной Кореей хотело устранить главу КНДР с помощью химического оружия во время публичных мероприятий в Пхеньяне.

Ким Чен Ын во время посещения военной базы на границе с Южной Кореей заявил, что рассматривает возможность атаки соседнего государства после того, как южнокорейская армия произвела перегруппировку в районе спорных районов Желтого моря.

Семен Гринберг
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