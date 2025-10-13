Дурова не станут штрафовать за купание в озере в Казахстане

Минэкологии Казахстана не нашло повода штрафовать Дурова за купание
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У озера, где искупался Дуров, не было предупреждающей надписи
У озера, где искупался Дуров, не было предупреждающей надписи Фото:

Основатель Telegram Павел Дуров не нарушил законодательство Казахстана, искупавшись в озере национального парка Алма-Атинской области. Об сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики.

«По данному факту проведено служебное расследование и установлено, что на месте возле озера Кольсай отсутствовали предупреждающие знаки о запрете на купание», — приводит ТАСС официальное сообщение ведомства. При рассмотрении сложившейся ситуации не было выявлено признаков нарушения действующих норм и правил. Установлено, что произошедшее носило непреднамеренный характер, и его последствия не оказали негативного влияния на экологическую стабильность региона.

В пресс-службе также отметили, что видеоролик, опубликованный Дуровым, с его многомиллионной аудиторией, способствовал популяризации туристического потенциала Казахстана. Ранее сообщалось, что Дурову может грозить штраф в 70 долларов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основатель Telegram Павел Дуров не нарушил законодательство Казахстана, искупавшись в озере национального парка Алма-Атинской области. Об сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики. «По данному факту проведено служебное расследование и установлено, что на месте возле озера Кольсай отсутствовали предупреждающие знаки о запрете на купание», — приводит ТАСС официальное сообщение ведомства. При рассмотрении сложившейся ситуации не было выявлено признаков нарушения действующих норм и правил. Установлено, что произошедшее носило непреднамеренный характер, и его последствия не оказали негативного влияния на экологическую стабильность региона. В пресс-службе также отметили, что видеоролик, опубликованный Дуровым, с его многомиллионной аудиторией, способствовал популяризации туристического потенциала Казахстана. Ранее сообщалось, что Дурову может грозить штраф в 70 долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...