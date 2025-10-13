Дурова не станут штрафовать за купание в озере в Казахстане

Основатель Telegram Павел Дуров не нарушил законодательство Казахстана, искупавшись в озере национального парка Алма-Атинской области. Об сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики.
«По данному факту проведено служебное расследование и установлено, что на месте возле озера Кольсай отсутствовали предупреждающие знаки о запрете на купание», — приводит ТАСС официальное сообщение ведомства. При рассмотрении сложившейся ситуации не было выявлено признаков нарушения действующих норм и правил. Установлено, что произошедшее носило непреднамеренный характер, и его последствия не оказали негативного влияния на экологическую стабильность региона.
В пресс-службе также отметили, что видеоролик, опубликованный Дуровым, с его многомиллионной аудиторией, способствовал популяризации туристического потенциала Казахстана. Ранее сообщалось, что Дурову может грозить штраф в 70 долларов.
