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12 мая 2017
Главные новости Москвы
21:41  12 мая 2017 0

Не спешите покупать квартиру. Ставки по ипотеке могут резко упасть

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Ипотека может стать гораздо выгоднейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

К концу года ипотечная ставка может стать ниже 11%, а в течение 2-3 лет даже опуститься до 10-9%. Эксперты предполагают, что снижение ставок могут подстегнуть замедление инфляции, а также программа реновации в Москве.

Московские чиновники задали новый тренд на снижение ставок по ипотеке, заявив что льготная ипотека для тех, кто будет переселяться из пятиэтажек и захочет увеличить свою площадь, может составить 8-8,5% годовых.

Как отмечает федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня», текущие ставки по ипотеке доходят до 12%. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что объявленные в столице льготные ставки со временем могут распространиться на все российские регионы.

Старший аналитик группы банковских рейтингов агентства АКРА Михаил Доронкин предполагает, что запуск льготной ипотеки под 8-8,5% годовых в перспективе ближайшего года мог бы заметно подстегнуть спрос на ипотеку с учетом ожидаемых масштабов программы реновации и того, что на Москву приходится седьмая часть всех выданных ипотечных кредитов. Доронкин предупреждает, что ставка снизится до 8-9% только на горизонте 3-4 лет.

Независимый эксперт, экономист Дмитрий Мирошниченко добавляет, что если не произойдет потрясений ни с нефтью, ни в сфере внешней политики, эта ставка возможна. «Когда инфляция будет ближе к 3%, то да, вполне вероятно», — предположил эксперт.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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