Израиль ликвидировал высокопоставленного командира «Хезболлах»

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Израильские военные нанесли новый удар по Ливану (архивное фото)
Израильские военные нанесли новый удар по Ливану (архивное фото) Фото:

Израильские военные нанесли очередной авиаудар по югу Ливана. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля. По их данным, в результате удара был уничтожен один из командиров движения «Хезболлах» — Али Абд аль-Кадер Исмаил.

«ЦАХАЛ уничтожил высокопоставленного командира „Хезболлы“ в секторе Бинт-Джебейль», — сказано в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано в telegram-канале.

Атака произошла в районе города Бинт-Джбейль. В израильской армии заявили, что ликвидированный командир участвовал в восстановлении боевого потенциала группировки. Там также отметили, что его действия нарушали договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

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Израильские военные нанесли очередной авиаудар по югу Ливана. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля. По их данным, в результате удара был уничтожен один из командиров движения «Хезболлах» — Али Абд аль-Кадер Исмаил. «ЦАХАЛ уничтожил высокопоставленного командира „Хезболлы“ в секторе Бинт-Джебейль», — сказано в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано в telegram-канале. Атака произошла в районе города Бинт-Джбейль. В израильской армии заявили, что ликвидированный командир участвовал в восстановлении боевого потенциала группировки. Там также отметили, что его действия нарушали договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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