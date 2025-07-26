Израиль ликвидировал высокопоставленного командира «Хезболлах»

Израильские военные нанесли очередной авиаудар по югу Ливана. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля. По их данным, в результате удара был уничтожен один из командиров движения «Хезболлах» — Али Абд аль-Кадер Исмаил.
«ЦАХАЛ уничтожил высокопоставленного командира „Хезболлы“ в секторе Бинт-Джебейль», — сказано в сообщении пресс-службы. Оно опубликовано в telegram-канале.
Атака произошла в районе города Бинт-Джбейль. В израильской армии заявили, что ликвидированный командир участвовал в восстановлении боевого потенциала группировки. Там также отметили, что его действия нарушали договоренности о прекращении огня между Израилем и Ливаном.
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