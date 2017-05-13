Главный тренер сборной России по футболу: «У нас нет проблем»

00:01 13 мая 2017 0

Станислав Черчесов считает, что к критике нужно относиться спокойно Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью телеканалу RT заявил, что не видит существенных проблем при подготовке команды к Кубку Конфедераций ФИФА.

Черчесов подчеркнул, что внимательно относится к критике игры сборной со стороны журналистов и болельщиков, а также уделяет большое внимание аналитике в СМИ.

«Не знаю, похож я на раздражённого тренера или нет, но давление и критику воспринимаю спокойно. Если бы в стране не было столько увлекающихся этой игрой, это бы означало, что все мы здесь зря собрались. А так как на улицах интересуются, значит, неравнодушны. И всех болельщиков национальная команда должна удовлетворить своей игрой», — рассказал Черчесов.

Отвечая на вопрос журналиста о трех основных проблемах команды, Черчесов неожиданно отметил: «у нас проблем нет вообще никаких», но добавил, что готов обсудить любые вопросы, касающиеся нынешнего положения сборной.

По словам наставника национальной команды, ключевым фактором при достижении результатов должно стать желание футболистов «бороться за флаг». «Надо понять, какие у нас сильные стороны, чтобы на них строить базу определенную, чтобы мы на этой базе развивались, играли», — добавил Черчесов.