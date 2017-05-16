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Главные новости Ямала
15:13  16 мая 2017 0

Из-за холодной весны перелетные птицы не захотели возвращаться в ЯНАО

В ЯНАО до сих пор лежит снег, и птицы могли погибнуть с голодаФото: tepid.ru

Птицы вернулись с зимовки в ЯНАО, но из-за морозов развернулись и улетели в более теплые края.

Редкое природное явление зафиксировали орнитологи в этом году в Ямало-Ненецком автономном округе. Из-за холодной весны перелетные птицы не захотели сюда возвращаться.

«Мы ведем многолетние наблюдения за птицами, на которых установлены специальные передатчики. В частности, я отслеживаю сейчас мохноногих канюков, или их еще называют зимняками — это птицы из семейства ястребиных», — рассказал «URA.RU» Василий Соколов, орнитолог, к. б. н., Институт экологии растений и животных УрО РАН.

По словам Василия Соколова, птицы на зимовку улетали на территорию с более мягким климатом в Поволжье в район на границе с Казахстаном. Весной, как обычно, пернатые полетели домой.

«9 мая я зафиксировал птиц в 50 километрах от Салехарда. Но они там не задержались, а развернулись и полетели назад. Сейчас они находятся в районе поселка Березово в Ханты-мансийском автономном округе», — продолжает Василий Соколов.

Такое поведение птиц орнитолог объясняет холодной весной. Канюки питаются мышами, а в районе Салехарда по-прежнему лежит снег, и полевок ловить невозможно. 9 мая, когда канюки прилетали в ЯНАО, ночью в Салехарде, по данным синоптиков, было 16 градусов мороза. Днем стало немного теплее, столбик термометра показывал 1-2 градуса мороза.

Александр Лукманов
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