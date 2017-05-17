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17 мая 2017
20:20  17 мая 2017 0

Полковнику Захарченко могли дать взятку картой ресторана

Наручники, наручники, арест, заключение
Захарченко арестовали в прошлом годуФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей
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Бывшего начальника управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко подозревают в получении крупной взятки в размере 800 тысяч долларов, которую ему передал хозяин ресторана «Ла Маре» господин Дус вместе с дисконтной картой заведения общепита.

Следствие полагает, что взятку Захарченко получил от фирмы при помощи сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина и генерала МВД Алексея Лаушкина. Следователи наложили арест на имущество «иных людей» на 1 млрд рублей, однако сумма несоизмерима с вменяемыми полковнику преступлениями, пишет «Интерфакс».

Дмитрий Захарченко обвиняется в получении взятки, злоупотреблении служебными полномочиями, а также в воспрепятствовании предварительному следствию. При обыске у Захарченко в сентябре 2016 года нашли валюту на 8,5 млрд рублей. Происхождение денег он отказался объяснять.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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