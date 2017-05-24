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24 мая 2017
Главные новости Москвы
14:16  24 мая 2017 0

В Госдуме предложили запретить анонимность в мессенджерах

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Госдума может изменить правила общенияФото: depositphotos.com © URA.RU

В Госдуму внесен законопроект о регулировке работы мессенджеров в России, а также запрещающий анонимность пользователей Интернета.

В документе подробно описаны обязанности мессенджеров. К примеру, по требованию Роскомнадзора будет прекращена рассылка сообщений, нарушающих действующее законодательства. Также мессенджеры будут обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователе, отмечает «Газета.ру». Предполагается, что идентификацию будут проводить по номеру мобильного телефона. Законопроект призван помочь обеспечить антитеррористическую безопасность в Сети.

Авторами законодательной инициативы выступили депутаты «Единой России» Мария Мукабенова и КПРФ Александр Ющенко, а также «эсер» Олег Николаев.

Лев Истомин
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