23:17 03 июня 2017 0

Пока неизвестно, какая модификация "Зенита" стала объектом контракта Фото: Pixabay.com

Украинский государственный Южный машиностроительный завод им. Макарова подписал крупный контракт с компанией S7 SeaLaunch Limited. Речь идет о двенадцати ракетах-носителях «Зенит» стоимостью более 350 млн долларов для проектов «Морской старт» и «Наземный старт».

На украинском предприятии отмечают, что заключенный договор выводит «Южмаш» из кризиса, сообщает агентство Nation News. Сейчас «Южмаш» выпускает «Зенит» в двух модификациях — «Зенит-3SL» и «Зенит-3SLБ. Пока неизвестно, какая из них стала объектом контракта с российской компанией.

S7 Group — российский холдинг, который включает в себя десять компаний. Подразделения выполняют услуги по авиаперевозкам, путешествиям, техническим обслуживанием воздушных судов и обучением авиационного персонала. В его состав входит также компания, основной деятельностью которой является запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на орбиту. Группа компаний S7 в 2016 году выкупила космодром «Морской старт» у корпорации «Энергия».