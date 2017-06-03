{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
03 июня 2017
Главные новости Москвы
23:17  03 июня 2017 0

Украинский завод будет делать ракеты для России

Открытая лицензия от 22.07.2016, космос, спутник, корабль, пространство
Пока неизвестно, какая модификация "Зенита" стала объектом контрактаФото: Pixabay.com

Украинский государственный Южный машиностроительный завод им. Макарова подписал крупный контракт с компанией S7 SeaLaunch Limited. Речь идет о двенадцати ракетах-носителях «Зенит» стоимостью более 350 млн долларов для проектов «Морской старт» и «Наземный старт».

На украинском предприятии отмечают, что заключенный договор выводит «Южмаш» из кризиса, сообщает агентство Nation News. Сейчас «Южмаш» выпускает «Зенит» в двух модификациях — «Зенит-3SL» и «Зенит-3SLБ. Пока неизвестно, какая из них стала объектом контракта с российской компанией.

S7 Group — российский холдинг, который включает в себя десять компаний. Подразделения выполняют услуги по авиаперевозкам, путешествиям, техническим обслуживанием воздушных судов и обучением авиационного персонала. В его состав входит также компания, основной деятельностью которой является запуск ракет космического назначения и выведение космических объектов на орбиту. Группа компаний S7 в 2016 году выкупила космодром «Морской старт» у корпорации «Энергия».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров