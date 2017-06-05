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05 июня 2017
14:40  05 июня 2017 0

Экс-главу Библиотеки украинской литературы признали виновной в экстремизме

Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Судья вынес приговор Наталье Шариной - четыре года условноФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мещанский суд Москвы признал виновной в экстремизме и растрате бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину. Ее приговорили к четырем годам условно.

По версии следствия, Наталья Шарина распространяла признанные в России экстремистскими книги Дмитро Корчинского, а также потратила 297 тыс. рублей из бюджетных средств библиотеки на свою защиту, когда была фигуранткой предыдущего дела об экстремизме.

«Шарина совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Она же, Шарина, совершила растрату денежных средств в корыстных целях», — сказала судья Елена Гудошникова во время чтения чтения приговора.

Обвинение просило для Шариной пять лет лишения свободы условно из-за возраста обвиняемой, а также по причине того, что она привлекается к уголовной ответственности впервые. В итоге суд приговорил ее к четырем годам условно. Сама экс-директор виновной себя так и не признала, передает «Национальная служба новостей».

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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