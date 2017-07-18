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19 июля 2017
18 июля 2017
21:41  18 июля 2017 2

Песков раскрыл схему «кредитной линии» президента, накормившего чиновников мороженным

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир, жест рукой
Президент Владимир Путин не пожалел денег, чтобы накормить чиновников мороженнымФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заплатил за мороженное для всех членов правительства. сопровождавших его на авиасалоне МАКС-2017. Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, на деньги главы государства холодный десерт брали многие чиновники.

«Мороженое брали многие на эти деньги и поели вкусное мороженое. Потом еще, кстати, возвращались к ней, когда были показательные полеты», — уточнил Дмитрий Песков, его слова приводит телеканал РЕН ТВ.

Ранее в сети появилось видео, как президент РФ заплатил за мороженное продавщице тысячными купюрами. Его примеру последовал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. остальные члены правительства угощались десертом за их счет.

Владимир Путин, как писала «Национальная служба новостей», купил себе стаканчик пломбира, его выбор поддержал министр транспорта Максим Соколов, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров выбрали рожок «Коровка из Кореновки».

Нина Калинина
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