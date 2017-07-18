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19 июля 2017
18 июля 2017
17:58  18 июля 2017 18

«На сдачу дайте им». Путин купил мороженое себе и членам правительства. ВИДЕО

Путин. Архив, путин владимир
Оказалось, что президент предпочитает пломбир в стаканчикеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в ходе посещения авиасалона МАКС в Жуковском угостил делегацию правительства мороженым. Вместе с ним лакомством насладились министр обороны Сергей Шойгу, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, бывший руководитель администрации Кремля Сергей Иванов и другие члены делегации.

Российский лидер в сопровождении членов правительства и руководства промышленных предприятий подошел к палатке с мороженым российских производителей, сообщает RT.

Путин протянул продавщице тысячу рублей. «На сдачу дайте им», — кивнул он в сторону сопровождавших его членов делегации. «У нас желающих много», — добавил президент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров выбрали рожок «Коровка из Кореновки», а министр транспорта Максим Соколов поддержал выбор президента и взял пломбир за 60 рублей, уточняет «Национальная служба новостей».

Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов‏ поинтересовался у главы государства, понравилось ли ему мороженое. «Вкусное, рекомендую», — ответил Путин.

Феликс Сорокин
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