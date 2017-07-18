Президент России Владимир Путин в ходе посещения авиасалона МАКС в Жуковском угостил делегацию правительства мороженым. Вместе с ним лакомством насладились министр обороны Сергей Шойгу, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, бывший руководитель администрации Кремля Сергей Иванов и другие члены делегации.
Российский лидер в сопровождении членов правительства и руководства промышленных предприятий подошел к палатке с мороженым российских производителей, сообщает RT.
Путин протянул продавщице тысячу рублей. «На сдачу дайте им», — кивнул он в сторону сопровождавших его членов делегации. «У нас желающих много», — добавил президент.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава Минпромторга Денис Мантуров выбрали рожок «Коровка из Кореновки», а министр транспорта Максим Соколов поддержал выбор президента и взял пломбир за 60 рублей, уточняет «Национальная служба новостей».
Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов поинтересовался у главы государства, понравилось ли ему мороженое. «Вкусное, рекомендую», — ответил Путин.