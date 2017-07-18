22:28 18 июля 2017 6

Пользователи критикуют стенд Украины за излишнюю скромность Фото: Анна Майорова © URA.RU

В социальных сетях высмеивают стенд Украины, представленный на международной выставке «Экспо-2017» в Астане. Пользователи пишут, что на нем не представлено никакой современной продукции, и сравнивают его со стендом Сомали.

Финансовый директор компании «Укрэнерго» Артур Сомов признался, что ему было стыдно за стенд, пишет «РИА Новости». Агентство приводит слова Сомова о том, что в то время как другие страны показали в своих павильонах самолеты и автомобили, Киев продемонстрировал электроплуг и еще «пару вещей из прошлого».

А надпись на стенде «Энергия творческих людей» и фотография казака в вышиванке и деревянной мельницы привела Сомова в замешательство. «Это на фоне летающих поездов и океанических исследований в павильонах других стран!», — сказал он и добавил, что потратил немало времени на поиски украинского стенда, который оказался в одном из «коллективных павильонов» рядом с Бангладешем.

Другие пользователи тоже оставляют гневные или ироничные комментарии про украинский стенд. «В Шанхае на „ЭКСПО—2010“ тот же был провал с распиливанием 9 лямов. Интересно было бы узнать бюджет Украины в этом году», — написал пользователь Дмитрий Арках. Ольга Цикоза обратила внимание на то, что Украина с ее стендом оказалась на одном уровне с Сомали: «Даже стенд у Сомали „слизали“».

Международная выставка Экспо-2017 проходит в Казахстане с 10 июня по 10 сентября. Мероприятие посвящено новейшим достижениям науки в сфере развития «зеленой» энергетики. «URA.RU» публиковало репортаж с открытия форума.