00:27 19 июля 2017 0

Спецслужба Норвегии считает, что юноша хотел совершить теракт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По запросу спецслужб Норвегии, суд Осло вновь продлил срок ареста подростка из России на две недели. Молодой человек обвиняется в незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Подросток находится под арестом на протяжении двух месяцев, по его делу все еще продолжается расследование. 17-летнего россиянина задержали 8 апреля в норвежской столице, где при осмотре у него нашли подозрительный предмет, похожий на маломощное взрывное устройство, состоявшее из баллончика с газом для зажигалок и поражающих частиц (проволоки или гвоздей). Саперы, предварительно оцепив часть центрального района Грёнланн, осуществили контролируемый подрыв предмета.

9 июня Апелляционный суд Норвегии отказал молодому человеку в освобождении из-под стражи. Суд посчитал аргументы россиянина неубедительными, утверждающего, что он не хотел взрывать самодельную бомбу в центре города. Полицейская служба безопасности, которая занимается данным делом, считает, что юноша был намерен совершить теракт. Пока что он обвиняется только по статье 142 «Незаконное обращение с опасными веществами» Уголовного кодекса Норвегии, которая является частью недавно принятого в стране антитеррористического законодательства. Возможно, при новых правках закона ему могут быть предъявлены новые обвинения.

Подросток проживает в Норвегии с 2010 года, куда вместе с родителями прибыл из России как беженец. По данным СМИ, он может симпатизировать исламистам и придерживаться радикальных взглядов. Несколько лет назад в Норвегии юноша поддерживал общение с двумя выходцами из Чечни, которые позже примкнули к экстремистским группировкам в Сирии.