МВД РФ недовольно, что число школьников, которые участвуют в акциях протеста, постоянно растет. Чтобы справиться с этим, в ведомстве предлагают штрафовать учителей и родителей.
Важная проблема — участие молодежи в несогласованных уличных акциях. Процент молодых людей, участвующих в несанкционированных протестных мероприятиях, растет. Уменьшение среднего возраста участников таких акций настораживает. Мы должны задуматься о возможности внести поправки, изменения с тем, чтобы привлекать к ответственности не только организаторов такого рода акций, но и родителей школьников, которые в них участвуют, и педагогов учебных заведений», — приводит РБК слова начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимура Валиулина.
Последними массовыми акциями, на которых были замечены школьники, стали мероприятия 7-го октября.