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17 октября 2017
15:05  17 октября 2017 5

МВД хочет наказывать учителей за участие школьников в акциях протеста

Разгон несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального на Площади Труда. Екатеринбург, акция протеста, массовое мероприятие, несанкционированная акция, кашигин александр
Школьники на акциях протеста смущают МВДФото: Владимир Жабриков © URA.RU

МВД РФ недовольно, что число школьников, которые участвуют в акциях протеста, постоянно растет. Чтобы справиться с этим, в ведомстве предлагают штрафовать учителей и родителей.

Важная проблема — участие молодежи в несогласованных уличных акциях. Процент молодых людей, участвующих в несанкционированных протестных мероприятиях, растет. Уменьшение среднего возраста участников таких акций настораживает. Мы должны задуматься о возможности внести поправки, изменения с тем, чтобы привлекать к ответственности не только организаторов такого рода акций, но и родителей школьников, которые в них участвуют, и педагогов учебных заведений», — приводит РБК слова начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимура Валиулина.

Последними массовыми акциями, на которых были замечены школьники, стали мероприятия 7-го октября.

Данил Бардин
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