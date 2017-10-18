21:26 18 октября 2017 0

Какой именно сайт слил фильм, неизвестно Фото: depositphotos.com © URA.RU

Мосгорсуд заблокировал первую пиратскую копию фильма «Матильда», которая «утекла» в Интернет. Таким образом инстанция обеспечила права создателей картины об исключительных полномочиях при трансляции продукта.

Заявление в московский суд подало ООО «Творческо-производственное объединение «РОК», сообщает RT со ссылкой на слова пресс-секретаря суда Ульяны Соколовой. Однако в заявлении ведомства не сказано, на каком именно портале появилась пиратская копия фильма.

Телеканал 360 уточняет, что если в течение 15 дней заявители не подадут документы в суд, то обеспечительные меры будут сняты. Прокат скандального фильма Алексея Учителя «Матильда» стартует в России 26 октября.

Накануне депутат Госдумы Наталья Поклонская продолжила обвинительную кампанию против картины. Она опубликовала видеообращение, в котором потребовала от Генпрокурора России Юрия Чайки признать ленту экстремистским материалом.