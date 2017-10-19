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19 октября 2017
12:52  19 октября 2017 0

Египетских болельщиков призвали избегать русских женщин во время ЧМ-2018

Египтянки боятся конкуренции в лице русских женщинФото: droplak.ru
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Египетская газета Youm7 предупредила футбольных болельщиков сборной Египта о корыстности русских женщин. Газета сделала предостережение тем, кто едет в Россию смотреть футбольные матчи, сообщает Life.ru.

По словам автора статьи, русские женщины охотно знакомятся с египтянами, очень часто это происходило на курортах Египта. Но от русских женщин надо прятать кошельки, пишет автор, так как «они очень любят деньги».

«Не пытайтесь убежать от своей толстой жены, чтобы найти в России стройную женщину вашей мечты. Трудно найти русскую женщину в среднем весе. Они либо очень худые, либо очень толстые», — предупреждает сограждан издание.

Журналист признался, что сел за статью после того, как узнал о большой озабоченности египтянок из-за поездки их мужей в Россию. Жены боятся, что их супруги найдут себе женщин в России и не захотят к возвращаться домой. Автор статьи оговорился, что, конечно, не все русские женщины такие корыстные, он лишь составил стереотип.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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