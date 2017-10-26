Объявление о наборе молодых людей для участия в концерте Тимати в СК «Олимпийский» появились в соцсетях. Так, паблики «Кастинги и модели» и «Кастинги и съемки» «ВКонтакте» приглашают мужчин 27—40 лет, «не школьного вида и не худеньких».
Среди других требований — «хорошо слышать ритм», быть «полностью в черном», «можно и нужно интернациональных тоже». В пабликах просят присылать заявки заранее и только тех, кто действительно сможет прийти 4 ноября в СК «Олимпийский», «так как списки … будут подаваться заранее». Заявки принимаются до утра 30 октября утро.
«Наемникам» обещают даже заплатить — от 900 до 1000 рублей.
Однако некоторые пользователи заподозрили Тимати в том, что он набирает на свои концерты зрителей за деньги. Такое предположение, в частности, высказал в Twitter блогер Рустем Адагамов.
Корреспонденту Lenta.ru в компании, разыскивающей работников на концерт Тимати, объяснили, что набирают людей для танцев на сцене, а непосредственно перед концертом будет репетиция.
Тимати (Тимур Юнусов) — хип-хоп-исполнитель, владелец лейбла Black Star Inc. и сети закусочных Black Star Burger.