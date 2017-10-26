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26 октября 2017
21:18  26 октября 2017 0

Тимати заподозрили в покупке зрителей. Каждому обещают по тысяче рублей

Клипарт, тимати, юнусов тимур
На концерт рэпера приглашают «людей в черном»Фото: depositphotos.com

Объявление о наборе молодых людей для участия в концерте Тимати в СК «Олимпийский» появились в соцсетях. Так, паблики «Кастинги и модели» и «Кастинги и съемки» «ВКонтакте» приглашают мужчин 27—40 лет, «не школьного вида и не худеньких».

Среди других требований — «хорошо слышать ритм», быть «полностью в черном», «можно и нужно интернациональных тоже». В пабликах просят присылать заявки заранее и только тех, кто действительно сможет прийти 4 ноября в СК «Олимпийский», «так как списки … будут подаваться заранее». Заявки принимаются до утра 30 октября утро.

«Наемникам» обещают даже заплатить — от 900 до 1000 рублей.

Однако некоторые пользователи заподозрили Тимати в том, что он набирает на свои концерты зрителей за деньги. Такое предположение, в частности, высказал в Twitter блогер Рустем Адагамов.

Корреспонденту Lenta.ru в компании, разыскивающей работников на концерт Тимати, объяснили, что набирают людей для танцев на сцене, а непосредственно перед концертом будет репетиция.

Тимати (Тимур Юнусов) — хип-хоп-исполнитель, владелец лейбла Black Star Inc. и сети закусочных Black Star Burger.

Виктор Жуков
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