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29 октября 2017
28 октября 2017
Главные новости Москвы
02:17  29 октября 2017 0

В Арктике зафиксировано землетрясение

Землетрясение произошло к северу от Земли Франца-ИосифаФото: WikimediaCommons

Землетрясение магнитудой 6.0 зафиксировали российские сейсмологи в северной части архипелага Земля Франца-Иосифа вечером в субботу, 28 октября. Эпицентр подземных толчков располагался в 2840 км к северу от исландского Рейкьявика на глубине 10 км.

Точные координаты эпицентра — 86,98° с. ш., 56,93° в. д.

«Подземные толчки магнитудой 6,0 зафиксированы в 19:11 UTC (22:11 мск)», сообщает RT со ссылкой на информацию Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным сайта, информация о землетрясении была предоставлена геофизической службой РАН.

Как ранее сообщало «URA.RU», в настоящее время Россия восстановила свое присутствие на одной из самых северных территорий — острове Александры, входящем в архипелаг Земля Франца-Иосифа. Кроме ученых на архипелаг вернулись российские военные: там построена база «Арктический трилистник».

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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