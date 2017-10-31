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Эксклюзивное интервью политтехнолога Ситникова, ушедшего из команды телеведущей
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31 октября 2017
21:00  31 октября 2017 0

Штаб Собчак развалился из-за геев, клиенты Сбербанка теряют миллионы, зачем США собирают биоматериал. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Пресс-конференция Ксении Собчак по поводу выдвижения ее кандидатом в президенты РФ. Москва, собчак ксения
Штаб Собчак раскололся из-за ЛГБТФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главное к этому часу:

Из штаба Ксении Собчак ушел политтехнолог Алексей Ситников, который увел за собой большую часть сотрудников. В эксклюзивной беседе с «URA.RU» он рассказал, откуда у телеведущей деньги, кто заказчик этого проекта и как предвыборный штаб раскололся из-за секс-меньшинств.

У вкладчиков Сбербанка начали пропадать миллионы рублей. Силовики бессильны против мошенников с поддельными паспортами, а жертвы замечают пропажу, когда уже слишком поздно.

Генетик рассказал «URA.RU», зачем США собирают генетический материал россиян, что американцы могут узнать из образцов ДНК и нужно ли бояться биологического оружия.

Путин освободил россиян от налогов. Но повезет далеко не всем.

Госдума, Совфед и Счетная палата решили закупить элитный алкоголь для высокопоставленных зарубежных гостей. Правда, бутылка вина обошлась по цене однокомнатной квартиры.

Проститутка из Екатеринбурга «кинула» клиента. Уралец не растерялся и, как добропорядочный гражданин, написал на нее заявление в полицию. Силовики отреагировали моментально.

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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