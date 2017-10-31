13:01 31 октября 2017 0

Нововведение касается социальных выплат Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий расширение применения налоговой льготы по НДФЛ для социальных выплат.

В документе говорится, что обложению НДФЛ не подлежат суммы единовременных выплат, которые получают имеющие право на социальную помощь налогоплательщики, пишет «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, из законодательства убрали норму, по которой адресные выплаты освобождались от налогов только в случае их получения по государственным и муниципальным программам. Раньше от НДФЛ были освобождены адресные социальные выплаты для малоимущих и социально незащищенных россиян.