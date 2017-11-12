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12 ноября 2017
22:50  12 ноября 2017 0

Премьер Турции объяснил, почему страна была вынуждена купить у России С-400

ВВС Турции не смогли сбить 71 ракету, выпущенную боевиками с территории СирииФото: wikimedia.org

Сделка Турции и России по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 была вынужденной, пояснил премьер-министр страны Бинали Йылдырым. Турция пошла на этот шаг из-за того, что не смогла получить аналогичные системы ПВО из стран НАТО в связи с отсутствием поддержки США, заявил он.

«Тот факт, что мы вступили в оборонное сотрудничество с Россией, не умаляет наших обязательств как члена НАТО. Совсем наоборот, это усиливает их. Мы не намерены отказываться от НАТО. Такое сотрудничество с Россией нам нужно только для того, чтобы в ближайшее время уничтожить угрозы для Турции», — цитирует премьер-министра Турции РИА «Новости».

Бинали Йылдырым отметил, что из-за отсутствия современной системы противовоздушной обороны ВВС страны не смогли сбить 71 ракету, выпущенную в сторону Турции боевиками с территории Сирии. В результате обстрелов погибли 29 человек.

О том, что Москва и Анкара достигли договоренности о поставке российских систем С-400 в Турцию и подписали контракт, стало известно в сентябре.

Игорь Чукреев
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