01:43 18 ноября 2017 0

Украинских националистов интересуют не вопросы культуры, а политическая позиция артиста Фото: Анна Майорова © URA.RU

Концерт народного артиста России Константина Райкина в Одессе был сорван вечером в пятницу, 17 ноября, украинскими радикалами. Во врем я выступления артиста около 20 экстремистов запрещенного в России «Правого сектора» ворвались в зал и начали выкрикивать националистические лозунги.

Райкин должен был выступить с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо…», передает телеканал 360.

Организатором акции стал известный украинский националист Сергей Стерненко, который и разместил видеозапись акции на своей странице в сети Facebook. По словам Стерненко, акция против Райкина была организована, потому что тот «является врагом Украины и публично поддерживает аннексию Крыма», пишет «Экономика сегодня».

По информации издания «Газета.ру», радикалы зашли в зал и заявили, что хотят получить от артиста ответ на вопрос: «Чей Крым?». Зрители якобы встретили активистов сопротивлением и стали аплодировать, чтобы вызвать артиста на сцену.

Как написал Стерненко на своей странице в сети Facebook, следующая акция запланирована на 4 декабря: на этот день в Одессе назначен концерт украинского автора и исполнителя Макса Барских. Радикалов возмутил тот факт, что Барских присутствовал на церемонии награждения ежегодной музыкальной премии «Золотой граммофон» в Кремле, где был удостоен награды за свое творчество.