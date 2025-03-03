Завод «Росатома» в Петербурге станет пилотом в проекте по роботизации

Центральное конструкторское бюро машиностроения (ЦКБМ) и госкорпорация «Росатом Сервис» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области роботизации и автоматизации производственных процессов. Завод «Росатома» в Санкт-Петербурге выбран в качестве пилотной площадки. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
«Завод „Росатома“ в Санкт-Петербурге станет „пилотом“ для внедрения проектов роботизации и безлюдных технологий», — пишет пресс-служба компании в официальном telegram-канале. В перспективе опыт, полученный на пилотном проекте в Санкт-Петербурге, может быть распространен и на другие предприятия атомной отрасли России.
Совместная деятельность двух предприятий направлена на проектирование и внедрение современных робототехнических комплексов, которые позволят значительно повысить эффективность производственных процессов, сократить затраты и улучшить качество выпускаемой продукции. В рамках подписанного соглашения будут разрабатываться и внедряться решения по автоматизации технологических процессов, интеграции роботизированных систем и созданию полностью автоматизированных производственных участков. Применение роботизированных систем и безлюдных технологий на производстве позволит снизить влияние человеческого фактора на качество продукции, повысить безопасность труда и сократить время выполнения технологических операций.
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