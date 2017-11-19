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19 ноября 2017
18 ноября 2017
10:43  19 ноября 2017 0

Астронавт снял падение метеорита в океан. «Я запечатлел яркий огненный шар». ВИДЕО

Работа руками, айфон 8, скорая помощь, солнце, метеорит, космос, пространство, вселенная, астероиды
Обычно небесные тела сгорают в атмосфереФото: depositphotos.com © URA.RU

Итальянский астронавт Паоло Несполи заснял на видео падение метеорита в Атлантический океан. Небесное тело пронеслось мимо МКС и вошло в плотные слои атмосферы.

Исследователь признался, что такие явления происходят еженедельно. Но обычно космические тела имеют меньший размер и не долетают до нижних слоев атмосферы, пишет агентство Nation News.

«Мне повезло, и я запечатлел яркий огненный шар. Им оказался очень быстрый метеор, который двигался со скоростью 40 километров в секунду», — написал Паоло на своей страничке в микроблоге «твиттер».

Размер запечатленного метеора составил всего один метр. Космическое тело могло быть частью потока Тауриды или Леониды, либо фрагментов разрушившегося спутника.

Лев Истомин
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