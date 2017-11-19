Обычно небесные тела сгорают в атмосфере
Итальянский астронавт Паоло Несполи заснял на видео падение метеорита в Атлантический океан. Небесное тело пронеслось мимо МКС и вошло в плотные слои атмосферы.
Исследователь признался, что такие явления происходят еженедельно. Но обычно космические тела имеют меньший размер и не долетают до нижних слоев атмосферы, пишет агентство Nation News.
«Мне повезло, и я запечатлел яркий огненный шар. Им оказался очень быстрый метеор, который двигался со скоростью 40 километров в секунду», — написал Паоло на своей страничке в микроблоге «твиттер».
Размер запечатленного метеора составил всего один метр. Космическое тело могло быть частью потока Тауриды или Леониды, либо фрагментов разрушившегося спутника.