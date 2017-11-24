17:11 24 ноября 2017 0

Военный бюджет англичан меньше, чем у других стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Англичане считают российскую армию сильнее британской, отмечается в документе палаты лордов Британии. Политики обеспокоены тем, что Россия имеет больше преимуществ в военной сфере.

Известно, что военный бюджет Великобритании меньше, чем у других стран. По данным на 2016 год, он составил 52,5 млрд долларов, поясняет «Федеральное агентство новостей». В документе приводятся для сравнения бюджеты четырех держав: США, Китая, России и Саудовской Аравии.

Ранее Объединенный королевский институт оборонных исследований Великобритании (RUSI) посчитал, что сейчас Россия готова к войне. В британском докладе приводят слова RUSI «Россия начала уделять повышенное внимание обороне со времен вооруженного конфликта в Южной Осетии, а затем — в связи с обострением отношений с США и ЕС из-за присоединения Крыма к РФ».

Также английские эксперты сделали вывод, что боевая готовность России в десять раз выше, чем у НАТО. «В течение двух-трех недель РФ может развернуть до 60 тысяч боевых частей и подразделений, а потом поддерживать их еще до 12 месяцев», — подчеркивают в Британии.