11:04 24 ноября 2017 0

Плотницкий покинул Луганск после конфликта с главой МВД Фото: Николай Сидоров © URA.RU

В соцсетях обсуждают видео, как утверждается, прибытия лидера самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого в Москву. Одни пользователи считают запись фэйком, другие шутят над луганским политиком.

В Сети опубликовали видео, как человек, похожий на Игоря Плотницкого, идет по аэропорту Шереметьево, пишет «Эхо Москвы». Запись появилась на фоне сообщений о том, глава ЛНР покинул Луганск вместе с группой соратников, после того как глава МВД республики Игорь Корнет начал задерживать высокопоставленных чиновников.

В социальных сетях не все поверили видеозаписи. Пользователь Twitter Станиславский написал: «Либеральные СМИ и блогеры с Донбасса пишут, что глава ЛНР Плотницкий покинул свой пост и уехал в РФ. Якобы на видео Плотницкий был замечен в аэропорту то ли Ростова, но явно не в Шереметьево в Москве. Спецкоры-военкоры предоставляйте достоверные факты, не опускайтесь до уровня блогера».

В комментарии к записи подписчик с ником «Йоширо» заметил, что писатель Захар Прилепин якобы видел Плотницкого в самолете из Ростова в Москву. «Правда, я Захарке не верю ни на грош», — отметил комментатор.

Впрочем другие пользователи уже прощаются с Плотницким, как с лидером ЛНР. «Плотницкий в Москве. Прощай Колыван! Рыдаю…», — написал Денис.

«Пишут, что Плотницкий, [бывший президент Зимбабве Роберт] Мугабе, [экс-президент Украины Виктор] Янукович в Ростове уже играют в подкидного дурака», — пошутил автор страница «Мысли президента».

Ранее в СМИ появилась информация, что Игорь Плотницкий приехал в Россию в составе кортежа вместе с руководителем собственной администрации Ириной Тейцман, главой ГТРК республики Анастасией Шуркаевой и несколькими другими приближенными.