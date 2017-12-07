Чубайс назвал единственный советский продукт мирового уровня

16:46 07 декабря 2017 4

Чубайс отмечает, что это «исключение из правил» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал «Ниву» советским продуктом, признанным на мировом уровне. Об этом он заявил на конгрессе предприятий наноиндустрии.

«Один продукт был, который миром признан как советский потребительский продукт, он назывался джип „Нива“, — приводит слова Чубайса агентство Nation News. — Но это скорее исключение из правил. Правило состоит в том, что не было этих продуктов».

В современной России культура создания товаров широкого потребления считается утерянной, считает экс-министр финансов РФ и бывший руководитель администрации президента России. «Масштаб этой раны экономики страны таков, что за 25 лет мы не сумели преодолеть», — заключил Чубайс, его цитирует телеканал 360.

Автомобиль производят с 1977 года. Модель разрабатывали как внедорожник для жителей сел. Более десяти лет назад ВАЗ-2121 «Ниву» переименовали в LADA 4×4.