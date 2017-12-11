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11 декабря 2017
20:58  11 декабря 2017 0

У Путина остался важный нерешенный вопрос по выборам-2018. Пескову оказалось нечего сказать журналистам

ИННОПРОМ-2017. разные дни. Екатеринбург, путин владимир
Владимир Путин готовится к участию в очередных президентских выборахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин еще не решил, идти ли ему на выборы президента России-2018 от партии или в качестве самовыдвиженца. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал сообщить, когда российский лидер определится.

«Нет, пока нет. Как только будет принято решение, мы об этом сообщим», — цитирует Life.ru Пескова. Пресс-секретарь президента также воздержался от ответа на вопрос о том, кто возглавит избирательный штаб Путина.

6 декабря Владимир Путин в Нижнем Новгороде заявил, что будет баллотироваться на следующие президентские выборы в марте 2018 года. Премьер Дмитрий Медведев говорил, что «Единая Россия» поддержит Путина, если тот примет решение участвовать в выборах.

Для Путина предвыборная кампания 2018 года будет четвертой по счету. В случае победы он займет пост президента на шесть лет и будет возглавлять страну с 2018 по 2024 год.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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