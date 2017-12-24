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24 декабря 2017
23 декабря 2017
08:41  24 декабря 2017 9

Исполнительница главных киношлягеров СССР заявила, что Пугачева плохо поет

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла
Алла Пугачева по-прежнему входит в первую десятку исполнителейФото: depositphotos.com © URA.RU

Певица Жанна Рождественская заявила, что примадонна Алла Пугачева плохо перепела ее песни. Заслуженная артистка РФ сделала заявление в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

Передача была посвящена советским кинохитам. Рождественскую в свое время называли главной певицей «за кадром». Ее голос звучит в картине «Карнавал» в песне «Позвони, мне позвони!», в фильмах «Красная шапочка», «Ах, водевиль, водевиль», «Служебный роман» и «31 июня».

Когда Малахов спросил: «Правда, что Алла Борисовна хотела петь „Позвони, мне позвони“?», — Рождественская отмахнулась. «Уж не знаю, что Пугачева хотела петь. Но она потом пела мои песни. И я могу сказать, что перепела она их хуже. Я считаю, что я их спела гораздо лучше!» — сказала певица.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Пугачевой предложили огромный гонорар за выступление на новогоднем шоу на «Первом канале». Она вошла в первую десятку исполнителей, которых хотят видеть россияне на главном празднике страны.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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