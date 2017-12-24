Исполнительница главных киношлягеров СССР заявила, что Пугачева плохо поет

Певица Жанна Рождественская заявила, что примадонна Алла Пугачева плохо перепела ее песни. Заслуженная артистка РФ сделала заявление в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!».
Передача была посвящена советским кинохитам. Рождественскую в свое время называли главной певицей «за кадром». Ее голос звучит в картине «Карнавал» в песне «Позвони, мне позвони!», в фильмах «Красная шапочка», «Ах, водевиль, водевиль», «Служебный роман» и «31 июня».
Когда Малахов спросил: «Правда, что Алла Борисовна хотела петь „Позвони, мне позвони“?», — Рождественская отмахнулась. «Уж не знаю, что Пугачева хотела петь. Но она потом пела мои песни. И я могу сказать, что перепела она их хуже. Я считаю, что я их спела гораздо лучше!» — сказала певица.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Пугачевой предложили огромный гонорар за выступление на новогоднем шоу на «Первом канале». Она вошла в первую десятку исполнителей, которых хотят видеть россияне на главном празднике страны.