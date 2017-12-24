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25 декабря 2017
24 декабря 2017
19:27  24 декабря 2017 3

Американское ПВО засекло Санта-Клауса над Чукоткой

Green Market в Доме Метенкова. Екатеринбург, новый год, санта клаус
Санту заметили в небе над ЧукоткойФото: Дарья Попова © URA.RU

Россия стала первой страной, которую в преддверии Рождества посетил Санта-Клаус. Сани популярного рождественского персонажа «были замечены» над Чукоткой, сообщили в объединенном командовании противовоздушной обороны (ПВО) США и Канады (аббревиатура на английском — NORAD).

Первым населенным пунктом на пути волшебника стало село Новое Чаплино в Чукотском автономном округе, затем Санта-Клаус направился в Камчатский край. Он уже раздал более 70 тысяч подарков. Свою резиденцию в санях, запряженных девятью оленями, Санта покинул в воскресенье, 24 декабря.

Ежегодно в канун Рождества база военно-воздушных сил в Колорадо превращается в центр наблюдения за рождественским путешествием Санта-Клауса. Его передвижение транслируется онлайн на канале YouTube. Отмечается также, что NORAD «следит за Сантой» с 1955 года. Один универмаг предложил детям позвонить Санте. Но телефонный номер опубликовали с ошибкой, и получилось, что вместо Клауса на звонки отвечал оператор «горячей линии» континентального командования ПВО.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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