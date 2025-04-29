Трамп назвал себя спасителем Украины

Трамп: я думаю, что спасаю Украину
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Трамп заявил, что спасает Украину, поскольку, по его мнению, она скоро может быть сокрушена
Трамп заявил, что спасает Украину, поскольку, по его мнению, она скоро может быть сокрушена Фото:

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пытается спасти Украину, поскольку, считает он, страна вскоре может быть «сокрушена». Такое заявление он сделал в ходе интервью агентству Atlantic.

«Я думаю, что спасаю эту страну [Украину]. Я считаю, что эта страна будет сокрушена очень скоро. Это большая военная машина (Россия, — прим. URA.RU). Давайте посмотрим правде в глаза», — заявил Трамп в беседе главным редактором Atlantic Джеффри Голдбергом. Американский лидер также сказал, что, по его мнению, он приносит значительную пользу Украине.

Ранее Трамп рассказал о том, что готов занять сторону Украины в конфликте с РФ. Такой ответ президент США дал журналисту, когда тот спросил, способны ли действия российского лидера Владимира Путина повлиять на позицию Вашингтона в данном конфликте.

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что пытается спасти Украину, поскольку, считает он, страна вскоре может быть «сокрушена». Такое заявление он сделал в ходе интервью агентству Atlantic. «Я думаю, что спасаю эту страну [Украину]. Я считаю, что эта страна будет сокрушена очень скоро. Это большая военная машина (Россия, — прим. URA.RU). Давайте посмотрим правде в глаза», — заявил Трамп в беседе главным редактором Atlantic Джеффри Голдбергом. Американский лидер также сказал, что, по его мнению, он приносит значительную пользу Украине. Ранее Трамп рассказал о том, что готов занять сторону Украины в конфликте с РФ. Такой ответ президент США дал журналисту, когда тот спросил, способны ли действия российского лидера Владимира Путина повлиять на позицию Вашингтона в данном конфликте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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