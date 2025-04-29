Трамп назвал себя спасителем Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пытается спасти Украину, поскольку, считает он, страна вскоре может быть «сокрушена». Такое заявление он сделал в ходе интервью агентству Atlantic.
«Я думаю, что спасаю эту страну [Украину]. Я считаю, что эта страна будет сокрушена очень скоро. Это большая военная машина (Россия, — прим. URA.RU). Давайте посмотрим правде в глаза», — заявил Трамп в беседе главным редактором Atlantic Джеффри Голдбергом. Американский лидер также сказал, что, по его мнению, он приносит значительную пользу Украине.
Ранее Трамп рассказал о том, что готов занять сторону Украины в конфликте с РФ. Такой ответ президент США дал журналисту, когда тот спросил, способны ли действия российского лидера Владимира Путина повлиять на позицию Вашингтона в данном конфликте.
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