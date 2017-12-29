Экс-главу Росграницы признали виновным в хищении 500 млн рублей

23:47 29 декабря 2017 0

Наказание бывший чиновник будет отбывать в колонии общего режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пятницу, 29 декабря, Мещанский суд Москвы признал экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова виновным в хищении почти 500 млн рублей.

«Признать Безделова виновным и приговорить его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — приводит RT слова судьи.

С 2009 по 2013 год, как напоминает «Федеральное агентство новостей», Безделов, глава государственной Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Олег Сенкевич и начальник управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Данила Вавилов украли и легализовали 490 миллионов бюджетных рублей. Деньги были выделены на проектирование, реконструкцию, строительство и оснащение пропускных пунктов на российской границе.