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31 декабря 2017
Главные новости 
11:12  31 декабря 2017 3

В Новый год правнук Матильды Кшесинской покажет старинный артефакт от Николая II. Это изменит историю

Императорский бал в Доме Севастьянова. Екатеринбург, николай II
Указ императора о престолонаследии должен изменить историюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Потомки Матильды Кшесинской намерены представить миру старинный артефакт, который стал бы доказательством того, что знаменитая балерина была не только беременна от Николая II, но и родила от него ребенка. Об этом «URA.RU» сообщил экс-депутат Госдумы из Санкт-Петербурга Константин Севанард, называющий себя правнуком балерины Кшесинский.

«После Нового года я собираюсь съездить в Нижний Новгород, — рассказал агентству Севенард. — Я провел определенные исследования, и надеюсь, что мы достанем старинную фотокопию, сделанную еще до революции на стеклянной пластине, на которой запечатлен Указ-завещание Николая II от июня 1917 года, которым он делает наследницей российского трона и всего своего личного имущества графиню Красинскую (то есть — Матильду Кшесинскую)».

По словам Севенарда, документ, найденный недавно в госархиве (машинописная копия рукописи воспоминаний Матильды Кшесинской) объясняет, почему Николай II так доверял балерине: их всю жизнь связывали очень глубокие отношения. «В 1917 он оказался изолирован и понимал, что ни он, ни его семья могут не выжить, — поясняет питерский политик-историк. — Поэтому он и сделал ее наследницей».

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По его словам, все это должен подтвердить документ, который он надеется найти в Нижнем Новгороде. «Он начинается с того, что никакого отречения не было — оно было сфальсифицировано, — заявляет Севенард. — Николай II оставался самодержцем и полноправным правителем страны и на основании этого отменил ряд законов: о морганатических браках, о престолонаследии только мужчинами и т. п.»

В случае, если задуманное осуществится и документ удастся найти, Севенард намерен явить миру данный артефакт (который, безусловно, изменит ход истории). «Скорее всего, там же, в Нижнем Новгороде и дадим пресс-конференцию», — сообщил «URA.RU» наследник Кшесинской. По данным агентства, это может случиться под Рождество — 7 января.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в ГАРФе был обнаружен документ, подтверждающий беременность Матильды Кшесинской от Николая II в 1893 году (когда тот еще был только наследником российского престола). Также мы публиковали большое интервью Константина Севенарда, в котором он рассказывал историю своей семьи и объяснял, почему его бабушка на самом деле является дочерью Кшесинской и царя.

Андрей Гусельников
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