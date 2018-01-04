В США загорелся дом Билла и Хиллари Клинтон

В штате Нью-Йорк горит дом Хиллари Клинтон
В доме, принадлежащем Хиллари и Биллу Клинтон в городе Чаппаква, штат Нью-Йорк, произошел пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.
Возгорание в доме супругов Клинтон началось в спальне. Пожарные продолжают работу на месте происшествия, передает РТ со ссылкой на CNN. Сумма ущерба устанавливается.
Между тем, соцсети уже прокомментировали происшествие. Большая часть комментаторов с иронией предположили, что Клинтон таким образом пыталась уничтожить компрометирующие ее улики, пишет «Федеральное агентство новостей».
Есть также и те, кто считает пожар «местью» президента США Дональда Трампа.