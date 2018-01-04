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04 января 2018
03 января 2018
Главные новости Москвы
03:37  04 января 2018 0

В США загорелся дом Билла и Хиллари Клинтон

Клипарт, клинтон хиллари
В штате Нью-Йорк горит дом Хиллари КлинтонФото: depositphotos.com © URA.RU

В доме, принадлежащем Хиллари и Биллу Клинтон в городе Чаппаква, штат Нью-Йорк, произошел пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.

Возгорание в доме супругов Клинтон началось в спальне. Пожарные продолжают работу на месте происшествия, передает РТ со ссылкой на CNN. Сумма ущерба устанавливается.

Между тем, соцсети уже прокомментировали происшествие. Большая часть комментаторов с иронией предположили, что Клинтон таким образом пыталась уничтожить компрометирующие ее улики, пишет «Федеральное агентство новостей».

Есть также и те, кто считает пожар «местью» президента США Дональда Трампа.

Валерия Романова
© Служба новостей «URA.RU»
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