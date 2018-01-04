17:26 04 января 2018 3

В МВД Латвии не стали объяснять причину такого решения Фото: depositphotos.com © URA.RU

Власти Латвии приняли решение о депортации российской журналистки Ольги Курлаевой и ее супруга Анатолия Курлаева. Семейная пара обвиняется в угрозе национальной безопасности балтийской страны.

Как сообщает телеканал RT, журналистке ВГТРК дали сутки, чтобы покинуть территорию Латвии. Ее супруг, сотрудник телекомпании ТВ «Центр», уже выдворен за пределы страны. Отмечается, что Курлаев находился на территории страны в качестве туриста.

По данным СМИ, Курлаев уже внесен латвийскими властями в черный список. В МВД Латвии отказались объяснять причины объявления журналиста персоной нон грата, подчеркнув, что запрет на въезд в Латвию вводится на «неопределенный срок».