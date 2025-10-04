Discord сообщил об утечке данных пользователей

Компания Discord сообщила о масштабной утечке персональных данных пользователей сервиса, инцидент затронул пользователей, которые ранее обращались в службу поддержки платформы. В результате атаки злоумышленники получили доступ к именам, логинам, адресам электронной почты, IP-адресам, информации о типах платежей, последним четырем цифрам банковских карт, истории покупок, а также к фотографиям удостоверений личности.
«Неавторизованная сторона скомпрометировала стороннего подрядчика Discord, который занимается обслуживанием системы техподдержки и взаимодействием с отделом безопасности. Затем злоумышленники получили доступ к данным пользователей, которые ранее обращались в службу поддержки», — заявили в пресс-службе компании.
В Discord подчеркнули, что пароли пользователей, полные номера банковских карт, а также сообщения, не связанные с обращениями в поддержку, не были украдены. Компания оперативно отключила подрядчика от системы обработки запросов и инициировала внутреннее расследование инцидента. Кроме того, к расследованию инцидента привлечены правоохранительные органы. В октябре 2024 года Роскомнадзор заблокировал Discord на территории России за нарушение законодательства, о чем писал RT. РКН требовал от компании удалить некоторые материалы.
