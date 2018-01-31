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01 февраля 2018
31 января 2018
22:29  31 января 2018 0

Джигурда готов выступить на «Евровидении» от России

Джигурда Никита, джигурда никита
Артист призвал к «открытию в себе богов любви, а не войны»Фото: Никита Джигурда, Instagram

Поэт, певец и народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда заявил о своей готовности выступить на «Евровидении-2018». В полуфинале конкурса встретятся Россия и Украина.

«Сейчас у меня есть предложение. Нужно каким-то образом меня пролоббировать за участие в России, несмотря на то что я гражданин Украины», — рассказал артист в интервью «Национальной службе новостей». Джигурда заявил, что «план у нас один — на объединение, на прозрение и открывание в себе богов любви, а не богов войны».

Ранее мать предыдущей жены Никиты Джигурды Гелена Эдмундовна сообщила, что «этот человек — большая нагрузка, да еще время от времени уходит в параллельную реальность». Также она отметила, что состояние артиста близко к шизофрении.

Ольга Дудорова
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