07:28 14 февраля 2018 0

Ущерб государству составил 141 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Cотрудников главного центра инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН и компании «Т-Хелпер телеком» подозревают в хищении средств из бюджета, выделенных на покупку раций для ведомства. По предварительной информации, ущерб государству составил 141 млн рублей.

Бюджетные деньги были похищены в 2014—2015 годах, сообщает РИА «Новости». «Общая сумма контрактов составила 141 миллион рублей. Они были выполнены ненадлежащим образом: в ведомство был поставлено оборудование заведомо ненадлежащего качества», — рассказал источник в правоохранительных органах. Возбуждено два уголовных дела — о мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Отметим, что по итогам прошлого года Генпрокуратура зафиксировала рост коррупции в силовых структурах, хотя в целом по стране количество таких преступлений снижается. За первые девять месяцев 2017 года удалось раскрыть всего 1,3 тысячи дел о взятках в силовых ведомствах, из них 191 было совершено сотрудниками ФСИН, а 729 пришлось на долю МВД.