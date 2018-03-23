В годовщину убийства экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова вдова Мария Максакова-Игенбергс назвала имя заказчика. По ее словам, к преступлению причастен бывший гражданский супруг и отец ее детей, криминальный авторитет, один из лидеров ОПГ «Братская» Владимир Тюрин.
«Есть доказательства. Отец моих первых детей, он никогда не был моим мужем. Он виновен в смерти Дениса», — цитирует Life.ru Максакову. По словам вдовы Вороненкова, после убийства мужа от Тюрина ей на протяжении года поступали угрозы. Преступление она назвала «ударом в спину», которого не ожидала.
Напомним, Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской. Незадолго до своей гибели он переехал в столицу Украины вместе с женой и маленьким сыном. Исполнителем убийства стал 28-летний бывший сотрудник украинской нацгвардии Павел Паршов, пишет RSN. Эти данные подтвердил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
В свою очередь, Тюрин категорически отрицает причастность к гибели бывшего депутата Госдумы. Для подтверждения невиновности он приходил на допрос в Следственный комитет РФ. Украинские власти неоднократно заявляли о намерении добиваться его экстрадиции.