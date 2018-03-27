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27 марта 2018
19:31  27 марта 2018 0

У человека нашли новый орган, распространяющий метастазы рака

Открытие СПИД-центра. Москва, лаборатория, пробирки, спид-центр, вич, анализ крови, врачи, медперсонал, медицина, спид-тест, люди в белых халатах
Найденная сеть каналов может располагаться во всех тканях организмаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Исследователи из Соединенных Штатов открыли новый орган в организме человека. Он представляет собой сеть микроскопических каналов, заполненных жидкостью. Как полагают ученые, эта сеть выполняет амортизирующие функции, защищая внутренние органы. Кроме того, найденная сеть может способствовать распространению метастазов рака.

Открытие было сделано случайно, когда ученые медики осматривали ткани желудочно-кишечного тракта пациента. Изучая желудочный проток, они заметили неоднородность тканей, которые были пронизаны сетью небольших каналов, выглядящих как обычные капилляры, пишет «Ридус». Тщательный осмотр показал, что, в отличие от микроскопических сосудов, новая сеть каналов имеет более темную структуру. Вскоре исследователи нашли подобные каналы в полости носа.

Согласно теории ученых, неизвестная ранее сеть пронизывает весь человеческий организм и в ней содержится пятая часть всех жидкостей в теле. Сеть эта состоит из коллагеновых волокон и служит для амортизации других органов. В то же время, по предположениям исследователей, открытая сеть каналов может способствовать появлению метастазов рака. По каналам раковые клетки могут проникать в лимфатическую систему, через которую дальше распространяются по всему организму.

Ранее ученые из Северного (Арктического) федерального университета выяснили, что в коре березы содержатся вещества, способные помочь в борьбе с онкологическими заболеваниями, сообщало «Федеральное агентство новостей».

Иван Шестак
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