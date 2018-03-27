У человека нашли новый орган, распространяющий метастазы рака

19:31 27 марта 2018 0

Найденная сеть каналов может располагаться во всех тканях организма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Исследователи из Соединенных Штатов открыли новый орган в организме человека. Он представляет собой сеть микроскопических каналов, заполненных жидкостью. Как полагают ученые, эта сеть выполняет амортизирующие функции, защищая внутренние органы. Кроме того, найденная сеть может способствовать распространению метастазов рака.

Открытие было сделано случайно, когда ученые медики осматривали ткани желудочно-кишечного тракта пациента. Изучая желудочный проток, они заметили неоднородность тканей, которые были пронизаны сетью небольших каналов, выглядящих как обычные капилляры, пишет «Ридус». Тщательный осмотр показал, что, в отличие от микроскопических сосудов, новая сеть каналов имеет более темную структуру. Вскоре исследователи нашли подобные каналы в полости носа.

Согласно теории ученых, неизвестная ранее сеть пронизывает весь человеческий организм и в ней содержится пятая часть всех жидкостей в теле. Сеть эта состоит из коллагеновых волокон и служит для амортизации других органов. В то же время, по предположениям исследователей, открытая сеть каналов может способствовать появлению метастазов рака. По каналам раковые клетки могут проникать в лимфатическую систему, через которую дальше распространяются по всему организму.

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