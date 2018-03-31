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31 марта 2018
23:05  31 марта 2018 0

МИД РФ задал Лондону неудобные вопросы по делу Скрипаля. СКРИН

Клипарт, лондон, англия, великобритания, флаг, биг бен, big ben, england
Россия хочет знать, почему у британских медиков оказались антидотыФото: depositphotos.com
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Министерство иностранных дел Российской Федерации сформулировано вопросы к Лондону по делу Скрипаля. Список из 14 пунктов опубликован на сайте внешнеполитического ведомства России.

Москву, в частности, интересует, почему России отказали в праве консульского доступа к пострадавшим в результате отравления Скрипалям, ведь они являются российскими гражданами. Почему к расследованию привлекли Францию — сторону, казалось бы, незаинтересованную? Почему у британских медиков оказались антидоты к отравляющему веществу, которое поначалу было названо неизвестным?

Фото: скрин сайта МИД РФ

Кроме того, Россия интересуется, разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании. Полный список вопросов МИД РФ смотрите ниже.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в парке Солсбери в Лондоне. Британия выступила с заявлением, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и возложила ответственность за случившееся на Россию. Вслед за этим начались санкции — Британия и ряд западных стран, а также США, заявили о высылке российских дипломатов. Россия причастность к отравлению Скрипалей отрицает.

Наталья Володина
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