23:05 31 марта 2018 0

Россия хочет знать, почему у британских медиков оказались антидоты Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Российской Федерации сформулировано вопросы к Лондону по делу Скрипаля. Список из 14 пунктов опубликован на сайте внешнеполитического ведомства России.

Москву, в частности, интересует, почему России отказали в праве консульского доступа к пострадавшим в результате отравления Скрипалям, ведь они являются российскими гражданами. Почему к расследованию привлекли Францию — сторону, казалось бы, незаинтересованную? Почему у британских медиков оказались антидоты к отравляющему веществу, которое поначалу было названо неизвестным?

Фото: скрин сайта МИД РФ

Кроме того, Россия интересуется, разрабатывались ли образцы боевого отравляющего вещества типа «Новичок» (по британской терминологии) или его аналоги в Великобритании. Полный список вопросов МИД РФ смотрите ниже.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в парке Солсбери в Лондоне. Британия выступила с заявлением, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», и возложила ответственность за случившееся на Россию. Вслед за этим начались санкции — Британия и ряд западных стран, а также США, заявили о высылке российских дипломатов. Россия причастность к отравлению Скрипалей отрицает.