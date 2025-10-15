Суд вынес меру пресечения экс-зампрокурора Белгородской области

Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Мера пресечения избрана на срок 1 месяц 26 суток.
«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о заключении Смирнова под стражу. Экс-чиновник обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)»,— сообщает официальный telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Расследование уголовного дела продолжается. Точные обстоятельства преступления и размер взятки пока не раскрываются.
Дело стало частью антикоррупционной кампании в правоохранительных органах. В последние месяцы в Белгородской области произошла серия задержаний высокопоставленных чиновников.
