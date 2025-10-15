Суд вынес меру пресечения экс-зампрокурора Белгородской области

Бывшего экс-зампрокурора Смирнова арестовали за взятку в особо крупном размере
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-зампрокурора Белгородской области арестован по делу о взятке
Экс-зампрокурора Белгородской области арестован по делу о взятке Фото:

Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Мера пресечения избрана на срок 1 месяц 26 суток.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о заключении Смирнова под стражу. Экс-чиновник обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)»,— сообщает официальный telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Расследование уголовного дела продолжается. Точные обстоятельства преступления и размер взятки пока не раскрываются.

Дело стало частью антикоррупционной кампании в правоохранительных органах. В последние месяцы в Белгородской области произошла серия задержаний высокопоставленных чиновников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Мера пресечения избрана на срок 1 месяц 26 суток. «Суд удовлетворил ходатайство следственных органов о заключении Смирнова под стражу. Экс-чиновник обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)»,— сообщает официальный telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы. Расследование уголовного дела продолжается. Точные обстоятельства преступления и размер взятки пока не раскрываются. Дело стало частью антикоррупционной кампании в правоохранительных органах. В последние месяцы в Белгородской области произошла серия задержаний высокопоставленных чиновников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...