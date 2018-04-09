Первые автобусы с боевиками «Джейш аль-Ислам» покинули сирийскую Думу

Первые автобусы с боевиками группировки «Джейш аль-Ислам» и членами их семей выехали из сирийского города Дума в Восточной Гуте. Об этом сообщает министерство обороны России.
«Начался вывод боевиков группировки „Джейш аль-Ислам“ из города Дума в Восточной Гуте, — приводит RT официальное сообщение российского оборонного ведомства. — Первые автобусы с боевиками и членами их семей пересекли пункт пропуска в районе Мухайям аль-Вафедин».
Отметим, по информации Минобороны, компромисс по оставлению боевиками Думы — заслуга российских военных: договориться о прекращении боев за город смогли офицеры Центра по примирению враждующих сторон. Для эвакуации боевиков и членов их семей в город была подана колонна из 100 автобусов. Всего ожидается, что город оставят до восьми тысяч боевиков, а также порядка 40 тысяч членов семей.