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09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
05:07  09 апреля 2018 0

Первые автобусы с боевиками «Джейш аль-Ислам» покинули сирийскую Думу

Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, Сирия, ганеев евгений, хомс
Всего город покинет до восьми тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семейФото: Евгений Ганеев
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Первые автобусы с боевиками группировки «Джейш аль-Ислам» и членами их семей выехали из сирийского города Дума в Восточной Гуте. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Начался вывод боевиков группировки „Джейш аль-Ислам“ из города Дума в Восточной Гуте, — приводит RT официальное сообщение российского оборонного ведомства. — Первые автобусы с боевиками и членами их семей пересекли пункт пропуска в районе Мухайям аль-Вафедин».

Отметим, по информации Минобороны, компромисс по оставлению боевиками Думы — заслуга российских военных: договориться о прекращении боев за город смогли офицеры Центра по примирению враждующих сторон. Для эвакуации боевиков и членов их семей в город была подана колонна из 100 автобусов. Всего ожидается, что город оставят до восьми тысяч боевиков, а также порядка 40 тысяч членов семей.

Александр Черноскутов
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