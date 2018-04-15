Власти Украины предложили хоронить людей без гробов в городских парках

05:31 15 апреля 2018 0

На Украине больше нет территорий для расширения кладбищ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Украинские власти предложили разрешить захоронение людей в городских парках и скверах из-за нехватки кладбищ в стране. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован Кабинетом министров.

Решение о разрешении захоронения украинцев в зонах отдыха, согласно предложению авторов документа, будут принимать региональные власти. Правда, в этом случае близким усопшего придется отказаться от установки привычной атрибутики — надгробий, оград, скамеек и венков. На месте захоронения можно будет установить только табличку с именем и датами рождения и смерти, пишет RT.

Более того, процедура захоронения будет отличаться запретом на использование гробов. Вместо них тела будут заворачивать в ткань, которая разлагается в течение пяти лет после погребения.

Если законопроект будет принят, полицейским также запретят сообщать ритуальным компаниям информацию об умерших, а в самих парках и скверах, где власти разрешат хоронить людей, появятся зоны, где будут покоиться военные, писатели, спортсмены и тд. Причем купить место на этой территории будет невозможно.