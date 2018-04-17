В сирийской Думе нашли химическую лабораторию террористов

22:19 17 апреля 2018 5

Лабораторию по созданию химоружия нашли российские военные Фото: Илья Московец © URA.RU

В сирийском городе Дума, в котором якобы произошла химическая атака по приказу официального Дамаска, российские военные обнаружили баллон с хлором, а также склад химических веществ. По предварительным данным, химобъект принадлежит боевикам.

На территории найденного объекта военные обнаружили баллон с хлором, диэтаноламином и тиогликолем — все это ингредиенты для хлорных бомб, сообщает агентство Nation News. Об этом рассказал специалист войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России в Сирии Александр Родионов.

По данным организации «Белые каски», в сирийском городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля якобы произошло применение химического оружия на территории населенного пункта, напоминает «Ридус». В министерстве иностранных дел РФ заявили, что эта информация является информационным вбросом. По словам постпреда России при Организации по запрещению химического оружия Александра Шульгина, химатака была инсценирована британскими спецслужбами.