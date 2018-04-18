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18 апреля 2018
17 апреля 2018
02:33  18 апреля 2018 0

Сборная Украины приедет в Россию вопреки запрету властей

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , флаг украины, киев, днепр
Сборная Украины приедет на чемпионат Европы в РоссииФото: depositphotos.com © URA.RU

Исполнительный комитет Ассоциации спортивной борьбы Украины заявил о решении принять участие в чемпионате Европы, который должен пройти в Каспийске, вопреки указу Министерства спорта страны о запрете участия в соревнованиях в России.

Решение все же поехать на турнир было принято для минимизации рисков, которые ожидают спортивную борьбу Украины, если она не примет участие в этом мероприятии, а также в соответствии с принципами олимпизма, положений Олимпийской хартии и Объединенного мира борьбы (UWW), пишет ФБА «Экономика сегодня».

Чтобы определить состав команды, будет проведен опрос членов сборных Украины о готовности участвовать на турнире в России. Те спортсмены, которые дадут свое согласие выступить в Каспийске, а также выполнили план подготовки к чемпионату Европы, получат организационную и финансовую поддержку.

Ранее, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов рассказал, что страна не будет поддерживать спортсменов, которые захотят принять участие на соревнованиях в России, напоминает RT.

Александр Черноскутов
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