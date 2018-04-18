Сборная Украины приедет в Россию вопреки запрету властей

02:33 18 апреля 2018 0

Сборная Украины приедет на чемпионат Европы в России Фото: depositphotos.com © URA.RU

Исполнительный комитет Ассоциации спортивной борьбы Украины заявил о решении принять участие в чемпионате Европы, который должен пройти в Каспийске, вопреки указу Министерства спорта страны о запрете участия в соревнованиях в России.

Решение все же поехать на турнир было принято для минимизации рисков, которые ожидают спортивную борьбу Украины, если она не примет участие в этом мероприятии, а также в соответствии с принципами олимпизма, положений Олимпийской хартии и Объединенного мира борьбы (UWW), пишет ФБА «Экономика сегодня».

Чтобы определить состав команды, будет проведен опрос членов сборных Украины о готовности участвовать на турнире в России. Те спортсмены, которые дадут свое согласие выступить в Каспийске, а также выполнили план подготовки к чемпионату Европы, получат организационную и финансовую поддержку.

Ранее, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов рассказал, что страна не будет поддерживать спортсменов, которые захотят принять участие на соревнованиях в России, напоминает RT.