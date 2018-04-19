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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:33  19 апреля 2018 0

В МИД РФ раскрыли настоящую цель американского удара по Сирии

Клипарт. Административные здания. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, табличка
Захарова заявила, что в ведомстве имеются подтверждения сказанномуФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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США, Великобритания и Франция ударили по сирийским объектам для того, чтобы экстремисты смогли восстановить свои силы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нашли подтверждение наши предположения о том, что истинной целью действий западной тройки было предоставление радикалам и экстремистам возможности просто перевести дух», — приводит сообщение Захаровой Life.ru. Она добавила, что в это время экстремисты смогут пополнить ряды и осложнить процесс политического регулирования.

Коалиция нанесла ракетный удар по Сирии утром 14 апреля. Американский лидер Дональд Трамп не раз предупреждал об атаке из-за действий сирийского президента Башара Асада, который якобы применил химоружие против мирного населения. Президент США подчеркнул, что если Россия завела дружбу с Асадом, который травит свой народ, то действия против него не обязательно согласовывать с Кремлем, писала «Русская планета». Россия тогда выразила готовность отражать удары по Сирии, однако ни одна из выпущенных ракет не попала в зону действия российской ПРО.

Ксения Томашова
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