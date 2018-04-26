Супруга главного следователя Тюменской области прокомментировала слухи о его переводе в Екатеринбург

20:04 26 апреля 2018 0

Ирина Богинская отреагировала на ажиотаж вокруг персоны ее мужа Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Заместитель главы администрации Тюмени и супруга руководителя регионального следственного управления СКР Ирина Богинская прокомментировала сведения о возможном переезде вместе с мужем в Екатеринбург. Ранее источники «URA.RU» в двух регионах УрФО сообщили, что Михаила Богинского рассматривают на аналогичный пост в Свердловской области.

«Это слухи», — заявила вице-мэр города в разговоре с «URA.RU». Старший помощник руководителя следственного управления по Тюменской области Наталья Деваева сообщила в разговоре с агентством, что по состоянию на 26 апреля никаких изменений в структуре ведомства не произошло.

Тем временем сразу несколько источников в правоохранительных органах Свердловской области заверили, что назначение Михаила Богинского не состоится. «Не его согласовали на Старой Площади [условное обозначение администрации президента РФ]», — лаконично отмечает собеседник агентства в одном из ведомств.

Публичная дискуссия вокруг персоны нового руководителя СУ СКР по Свердловской области началась сразу после отставки прежнего руководителя ведомства Валерия Задорина. Помимо Богинского, на это место источники «URA.RU» в правоохранительных органах также прочили руководителя Уральского следственного управления на транспорте СКР Дмитрия Путинцева.