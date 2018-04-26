{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,60
Динамика за 2 недели
Евро 76,18
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 апреля 2018
20:04  26 апреля 2018 0

Супруга главного следователя Тюменской области прокомментировала слухи о его переводе в Екатеринбург

Комиссия по бюджету гордума. 2 чтение. Тюмень, богинская ирина
Ирина Богинская отреагировала на ажиотаж вокруг персоны ее мужаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Заместитель главы администрации Тюмени и супруга руководителя регионального следственного управления СКР Ирина Богинская прокомментировала сведения о возможном переезде вместе с мужем в Екатеринбург. Ранее источники «URA.RU» в двух регионах УрФО сообщили, что Михаила Богинского рассматривают на аналогичный пост в Свердловской области.

«Это слухи», — заявила вице-мэр города в разговоре с «URA.RU». Старший помощник руководителя следственного управления по Тюменской области Наталья Деваева сообщила в разговоре с агентством, что по состоянию на 26 апреля никаких изменений в структуре ведомства не произошло.

Тем временем сразу несколько источников в правоохранительных органах Свердловской области заверили, что назначение Михаила Богинского не состоится. «Не его согласовали на Старой Площади [условное обозначение администрации президента РФ]», — лаконично отмечает собеседник агентства в одном из ведомств.

Публичная дискуссия вокруг персоны нового руководителя СУ СКР по Свердловской области началась сразу после отставки прежнего руководителя ведомства Валерия Задорина. Помимо Богинского, на это место источники «URA.RU» в правоохранительных органах также прочили руководителя Уральского следственного управления на транспорте СКР Дмитрия Путинцева.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров