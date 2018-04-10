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10 апреля 2018
23:25  10 апреля 2018 0

Новый главный следователь Свердловской области — союзник УФСБ

«Генеральский клуб» радуется. А в «Белом доме» думали, что чиновникам станет легче
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
Встреча глав свердловских муниципалитетов с губернатором в областном правительстве. Екатеринбург, вяткин александр, охлопков сергей
Претендент на место генерала Задорина (крайний справа) будет ближе всего к главе УФСБ Вяткину (второй справа)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Перестановки в силовых ведомствах
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Перевод в Екатеринбург на пост главного следователя региона 49-летнего руководителя СУ СКР по Тюменской области Михаила Богинского кардинально перераспределит влияние различных групп в регионе. Сразу несколько источников «URA.RU» утверждают, что он усилит взаимодействие СК с управлением ФСБ по Свердловской области, прославившимся антикоррупционными расследованиями. Рады ротации и другие участники «генерального клуба», которые много лет недовольны особенностями следственного управления, убивавшего наиболее резонансные дела ведомств-коллег.

Павел Астахов. Всероссийская конференция по волонтерству. Тюмень, алтынов юрий, богинский михаил
Михаил Богинский — главный претендент на освобожденное Валерием Задориным место. В тюменском СУ СКР с 2007 года
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Прежний руководитель свердловского СУ СКР Валерий Задорин оказался в числе 11 генералов, которых своим приказом президент России Владимир Путин уволил на прошлой неделе, 6 апреля. 56-летний генерал-лейтенант выступил с официальным заявлением, в котором причиной своего увольнения назвал «выход на пенсию по выслуге лет». До этого Задорин приказом главы СКР Александра Бастрыкина уже отстранялся от должности в связи с волокитой при расследовании уголовного дела о невыплате зарплаты работникам ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий», руководство которого президент Владимир Путин назвал «борзотой».

Сразу после отставки Валерия Задорина в паблике появилась «дорожная карта» дальнейших кадровых перестановок в силовом ведомстве. Согласно ей, утверждал источник, в следственном комитете согласовали переход главы СУ СКР по Челябинской области Дениса Чернятьева как раз на место его тюменского коллеги Михаила Богинского, которого переведут в кресло, освобожденное Задориным.

Передавая разговоры внутри свердловского кабмина собеседник агентства из числа силовиков утверждает, что чиновники первоначально сделали из предстоящей рокировки вывод о возможном усилении своих коллег, относящихся к так называемой «тюменской общности». Эта версия основывалась лишь на том, что Михаил Богинский возглавлял тюменское подразделение СКР с 2007 года — ровно с того времени, как главой администрации Тюмени (2007-2011) стал нынешний губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, куйвашев евгений, заседание правительства со
В правительстве думали, что приход нового главы СУ СКР усилит чиновников, но просчитались
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Высокопоставленный силовик из органов госбезопасности, однако, заверяет, что приход Богинского означает «очевидное усиление» руководителя управления ФСБ по Свердловской области Александра Вяткина: «Все-таки у силовиков куда больше общего друг с другом, чем с гражданскими. По времени работы они в Тюмени не пересекались (Вяткин завершил работу в Тюмени в январе 2007, а Богинский начал работу только в сентябре 2007), но оба с ней тесно связаны».

При Задорине представители спецслужбы часто кулуарно выражали недовольство нерасторопностью коллег из свердловского СУ СКР. Приход Богинского, поясняют в УФСБ, «дает надежду на кардинальное изменение этой ситуации и усиление антикоррупционной работы в регионе». За последние два года в отношении свердловских чиновников высшего уровня было возбуждено два громких дела, ни одно из которых пока не получило обвинительного приговора.

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Кто он — новый главный следователь Свердловской области

Впрочем, в свердловском правительстве драматизировать ситуацию не склонны. «Я готов выстраивать диалог с любым руководителем. В независимости от того, кто будет назначен, я буду продолжать тесное взаимодействие, как это было и с Валерием Задориным. Я буду работать, как и всегда работал, руководствуясь буквой закона», — пояснил «URA.RU» вице-губернатор Азат Салихов, курирующий связи правительства с силовыми структурами.

Получить комментарий в свердловском УФСБ на эту тему сегодня не удалось. В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области сообщили, что руководитель Михаил Богинский находится на рабочем месте, а его ближайшие планы комментировать не стали.

Собственные источники в региональном сыске, однако утверждают, что помимо Богинского на пост главного свердловского следователя претендует руководитель Уральского следственного управления на транспорте СКР Дмитрий Путинцев. Его старший помощник Дмитрий Лебедев на этот счет ответил лаконично: «Дмитрий Евгеньевич вышел из отпуска (9 апреля) и продолжает руководить уральским следственным управлением на транспорте СКР. Ни о каких перестановках мне не известно».

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